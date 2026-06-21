نائب الرئيس الأمريكي يتوجه إلى سويسرا لإجراء محادثات مع إيران

غادر نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس إلى سويسرا اليوم السبت، في وقت تسعى فيه إدارة البيت الأبيض إلى إعادة مسار المفاوضات مع إيران إلى طريقه الصحيح.



ومن المتوقع أن يلتقي فانس غدا الأحد برئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف ووزير الخارجية عباس عراقجي ومسؤولين من البنك المركزي وقطاع النفط، إضافة إلى وسطاء من باكستان وقطر تم إيفادهم إلى سويسرا للمشاركة في المحادثات.

وتهدف المحادثات الفنية إلى إضافة تفاصيل أساسية إلى الاتفاق الأولي لوقف الحرب التي استمرت قرابة أربعة أشهر بين الولايات المتحدة وإيران، والذي وقعه هذا الأسبوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

وكان من المقرر في البداية أن يعقد فانس جولة أولى من المحادثات مع مسؤولين إيرانيين كبار أمس الجمعة في منتجع جبلي بقرية أوبيرجن الصغيرة في سويسرا، لكن الوفد الإيراني قرر في البداية إلغاء خططه للحضور بسبب تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.