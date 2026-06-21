غارات إسرائيلية على غزة تقتل 6 أشخاص بينهم طفلان ومصور بقناة الجزيرة

أسفرت غارات إسرائيلية في غزة يوم السبت عن استشهاد ستة أشخاص على الأقل، بينهم طفلان ومصور يعمل لدى شبكة الجزيرة الإعلامية، وفقا لمسؤولين في قطاع الصحة الفلسطيني.

وعلى الرغم من وقف إطلاق النار في أكتوبر بين إسرائيل وحركة حماس، إلا أن القطاع يشهد هجمات إسرائيلية شبه يومية أسفرت عن استشهاد أكثر من ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة.

وأصابت الغارة الأولى يوم السبت شقة سكنية في مدينة غزة في حوالي الساعة الثانية صباحا، وفقا للوزارة. وفي الموقع، شاهد مراسل وكالة أنباء أسوشيتد برس (أ ب) أنقاضا وكتلا خرسانية ملطخة بالدماء.

ونقل جثمانا شقيقتين، هما زينة، 4 سنوات، ولانا، 14 عاماً، إلى مشرحة مستشفى الشفاء، حيث رقدتا في أكياس مستشفى بيضاء، محاطتين بأفراد العائلة.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحقق في الحادث.

وفي مساء يوم السبت، أسفرت ثلاث غارات إسرائيلية عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 12 آخرين.

وأصابت الغارة الأولى منزلا في مخيم البريج للاجئين بوسط غزة دون تحذير، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة أشخاص، من بينهم مصور قناة الجزيرة أحمد وشاح، وفقا لمستشفى الأقصى. وأكدت قناة الجزيرة وفاة وشاح.

وكان محمد، شقيق وشاح، والذي كان مراسلا لقناة الجزيرة، قد قتل في غارة إسرائيلية في أبريل الماضي.

واستهدفت غارة أخرى يوم السبت مجموعة من الأشخاص في مخيم المواصي المترامي الأطراف المكون من خيام في جنوب غزة، مما أسفر عن مقتل شخص وإصابة ثمانية آخرين، وفقا لمستشفى ناصر الذي نقل إليه الضحايا.

واستهدفت غارة ثالثة في مدينة غزة مجموعة من الأشخاص وأصابت أربعة على الأقل، وفقا لمستشفى الشفاء.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له إنه قتل مصور قناة الجزيرة في "غارة دقيقة". وزعم أنه كان جزءا من الجناح العسكري لحركة حماس وأنه شكل تهديدا للقوات في المنطقة.