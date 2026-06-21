«مَن يكتب مَن» يفتتح الدورة الثامنة من مواسم نجوم المسرح الجامعي

- خالد جلال: تخرجتُ من مسرح الجامعة.. ومركز الإبداع الفني تخرج منه أجيال من شباب المبدعين الذين يتصدرون حاليًّا المشهد الفني في مجالات المسرح والسينما والتليفزيون



استقبل مسرح مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية مساء أمس السبت افتتاح الدورة الثامنة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، برئاسة المخرج خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ، بحضور المعماري حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ولجنة تحكيم الموسم الثامن، والتي ضمّت الناقد عاطف النمر رئيسًا، وعضوية كل من الفنان ياسر الطوبجي، والمخرج سامح مجاهد، والدكتور سمير شاهين، ومصممة الأزياء هالة الزهوي، إلى جانب لجنة المشاهدة التي ضمّت النقاد باسم صادق، ومي سليم، وهند سلامة، ومقررة اللجنة منى فضل، وقدم حفل الافتتاح الفنان محمد سراج.

وقال المخرج خالد جلال: تخرجتُ من مسرح الجامعة، ومنه تخرج عشرات النجوم الحقيقيين، وكنت في دفعة واحدة مع الفنانين ماجد الكدواني، وخالد الصاوي، والراحل خالد صالح، ومحمد سعد، ونادر صلاح الدين، وأحمد عبد الله. ونفخر بأننا وصلنا إلى الدورة الثامنة من مواسم نجوم المسرح الجامعي، حيث ينتظرها طلبة الجامعات كل عام لأنها بوابتهم لدخول المهرجان القومي للمسرح المصري، وأيضًا مركز الإبداع الفني. وهم مستقبل الفن في مصر. وهذا الحدث يحتل مكانة خاصة عندي لأنه يمثل منصة لإطلاق إبداعات الشباب المليئة بالحيوية والأمل في مستقبل مشرق. والمسرح الجامعي هو بمثابة مرحلة إعداد لشباب المسرحيين وانتقالهم من عالم الهواة إلى عالم الاحتراف، وأنا منحاز دائمًا لتجاربهم ومحاولاتهم المتميزة.

واستكمل جلال: مسرح مركز الإبداع الفني تخرج منه أجيال من شباب المبدعين الذين يتصدرون حاليًّا المشهد الفني في مجالات المسرح والسينما والتليفزيون. واليوم نمنح فرصة لعشرة عروض من مسرح الجامعات ليقفوا على نفس الخشبة ويقدموا أفكارهم. ووزارة الثقافة حريصة على دعم شباب المسرح الجامعي، وهو ما تؤكد عليه الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة.

وأشاد المعماري حمدي السطوحي خلال كلمته بالعروض المقدمة على خشبة مركز الإبداع الفني، من أعمال فنية من إخراج خالد جلال مثل "حاجة تخوف" و"حواديت"، مشيرًا إلى القدرة الإبداعية لشباب الجامعات الذين يقدمون فنًا حقيقيًّا مبنيًّا على قدراتهم التي تتحدى صعابًا كثيرة. وأكد أنهم بإمكانات بسيطة قادرون على تقديم فن راقٍ ورؤى تتخطى حدود خشبة المسرح، مؤكدًا أن الشباب هم الحاضر القادر على إضاءة طريق المستقبل بالفن.

سجل خلال هذا الموسم أكثر من 130 فرقة في المسابقة، وتمت مشاهدة 66 عرضًا من 12 جامعة على مستوى الجمهورية، وتم اختيار 10 عروض لدخول المسابقة، وهي: "من يكتب من" إخراج شادي نادر، جامعة عين شمس، و"الأشباح" إخراج عبد الرحمن عمر، جامعة القاهرة، و"من الذي قتل رقم 1" إخراج أشرف أيمن، جامعة المنصورة، و"فقد في ظروف ليست غامضة" إخراج وليد حربي، جامعة القاهرة، و"النفس" إخراج عبد الله الشناوي، جامعة عين شمس، و"مكافحة القوارض" إخراج أحمد مصطفى محمد، جامعة بني سويف، و"من أجل زيكاس" إخراج محمد سالم النوبي، جامعة القاهرة، و"الملك لير" إخراج محمود الحسيني، جامعة القاهرة، و"الوصاية" إخراج سارة نجم، جامعة عين شمس، و"انتحار مؤقت" إخراج مصطفى نعيم، جامعة العاصمة، على أن يُتوج العرض الفائز بالدخول إلى المهرجان القومي للمسرح المصري ممثلًا لصندوق التنمية الثقافية.

وعقب الافتتاح، انطلق أول العروض المشاركة في مسابقة مواسم نجوم المسرح الجامعي، وهو عرض "من يكتب من" المأخوذ عن كتاب "عقل جميل" للكاتبة سيلفيا نصار، دراماتورج وتصميم إضاءة وإخراج شادي نادر.

تدور أحداث العرض حول كاتب يُعاني من مرض نفسي نتيجة مشكلات في طفولته بسبب العنف الأسري بين والديه، ويستعرض العرض تأثير الخلافات بين الآباء والأمهات على نفسية الأبناء، وما قد يترتب عليها من أزمات نفسية قد تجعلهم يخسرون أنفسهم ومن يحبون وحياتهم ومستقبلهم.

يشارك في بطولة العرض الطفل مارك كمال، وعبد الغني سعيد، وفيرينا عطا، ويوستينا عزت، ومينا سمير، وأحمد نعيم. الملابس: مارتينا عطا، والمكياج: ميرفت سمير، والإدارة المسرحية: أحمد ماجدي، والإعداد الموسيقي: أحمد هارون، وتصميم الديكور: كيرلس ناجي، والاستعراضات: محمد بحيري، ومساعد المخرج: إسلام عبد الرشيد، ومخرج منفذ: بيتر عياد.