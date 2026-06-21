ألمانيا تقلب الطاولة على كوت ديفوار وتحسم تأهلها في كأس العالم

تغلب منتخب ألمانيا على نظيره كوت ديفوار، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، لحساب منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب تورونتو، جيدة المستوى، وسط سيطرة متبادلة بين الفريقين على مجريات اللعب، مع أفضلية كبيرة لألمانيا في الشوط الثاني، في ظل تكثيف المحاولات، بعد التأخر في النتيجة بالشوط الأول.

وبعد بداية حذرة من كلا الفريقين، نجح منتخب كوت ديفوار في التقدم بالنتيجة، في الدقيقة 30، عن طريق فرانك كيسيه، بعد كرة ارتدت من دفاع ألمانيا، وقابلها بتسديدة مباشرة في شباك مانويل نوير.

بعد ذلك الهدف، كثّف منتخب ألمانيا هجومه على مرمى كوت ديفوار، فيما اعتمد الأفيال على الهجمات المرتدة، التي لم يحسنوا استغلالها، ليعاقبهم "المانشافت" بهدفين في الشوط الثاني.

ونجح البديل، دينيز أونداف في تسجيل هدف التعادل لمنتخب ألمانيا في الدقيقة 69، بعد كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها بتسديدة في أعلى مرمى كوت ديفوار.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلًا من ضائع في الشوط الثاني، تمكن دينيز أونداف من تسجيل الهدف الثاني له ولألمانيا، بعدما استلم كرة بينية، انفرد على إثرها بالمرمى، ليسدد كرة قوية في الشباك.

وبتلك النتيجة، يتأهل منتخب ألمانيا رسميًا إلى دور الـ 32 من بطولة كأس العالم 2026، بعد احتلال المركز الأول برصيد 6 نقاط، فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند 3 نقاط.