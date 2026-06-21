مانويل نوير ينفرد برقم قياسي تاريخي في كأس العالم

انفرد مانويل نوير، حارس مرمى منتخب ألمانيا برقم قياسي تاريخي في بطولة كأس العالم، بعد مشاركته أمام كوت ديفوار في النسخة الحالية من البطولة 2026.

وشارك مانويل نوير في فوز ألمانيا على كوت ديفوار بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء السبت، على ملعب تورونتو في كندا ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وأصبح مانويل نوير الحارس صاحب أكبر عدد من المباريات في كأس العالم، برصيد 21 مباراة، متفوقًا على هوجو لوريس، حارس مرمى منتخب فرنسا السابق.

وبعد أن استقبل هدف فرانك كيسي، انضم مانويل نوير إلى مجموعة من حراس المرمى الذين استقبلوا أهدافًا في 8 مباريات متتالية أو أكثر في كأس العالم وهم:

المكسيكي أنطونيو كارباخال: 10 مباريات (1950-1962)

السويدي توماس رافيلي: 9 مباريات (1990-1994)

مانويل نوير: 8 مباريات (2018-حتى الآن)

المجري جيولا جروسيتش: 8 مباريات (1954-1962)

البلجيكي جان ماري بفاف: 8 مباريات (1982-1986)

المكسيكي خورخي كامبوس: 8 مباريات (1994-1998).

وبفوزه في مباراة اليوم رفع المنتخب الألماني رصيده للنقطة 6 في صدراة المجموعة الخامسة وضمن التأهل للدور المقبل من البطولة، فيما تجمد رصيد منتخب كوت ديفوار عند 3 نقاط في المركز الثاني في انتظار مباراة كوراساو و الإكوادرو والتي تقام في الثالثة من فجر اليوم، الأحد.