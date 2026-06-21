قال الإعلامي تامر أمين، إن الجماهير المصرية تترقب بحماس شديد المواجهة المرتقبة للمنتخب الوطني أمام نظيره النيوزيلندي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم، في تمام الساعة الرابعة من فجر يوم الاثنين.

وأضاف خلال برنامج "آخر النهار" أن المباراة تمثل "موقعة فارقة" في مسيرة المنتخب بالبطولة، نظرا وأهميتها الحسابية، معقبا: "يوم الأحد هنفضل صاحيين مش هننام لحد الساعة 4 صباحا، اللي عنده شغل يوم الاتنين يشوف من دلوقتي ياخد إجازة عارضة أو إجازة مرضي يتصرف مع نفسه، لكن المهم لا يفوتنا هذه الموقعة المهمة".

وأكد أن الفوز في اللقاء سيضمن لمصر رسميا التأهل إلى الدور الثاني، مشيرا إلى أن حصد 4 نقاط في نظام البطولة الحالي 48 فريقا يكفي للعبور سواء كمركز أول أو ثان أو ضمن أفضل الثوالث، مشددا على أهمية حسم التأهل دون انتظار حسابات الجولة الأخيرة.

وحذر من الاعتماد على نتيجة المباراة الثالثة أمام منتخب إيران، لافتا إلى أن لقاءات الختام "لا يمكن التعويل عليها".

وأشار إلى أن مواجهة إيران تتسم بطابع "الديربي" بين القارتين الإفريقية والآسيوية وما يحيط به من حساسية، معربا عن أمله في استكمال المدير الفني الكابتن حسام حسن واللاعبين "الأداء البطولي" الذي ظهروا به في الجولة الافتتاحية أمام بلجيكا، وخطف نقاط المباراة الثلاث.

وأشار إلى أن الفوز على نيوزيلندا سيمثل إنجازا تاريخيا كونه سيكون الانتصار الأول لمصر في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم منذ عام 1934، موضحا أن التأهل المبكر سيمنح المنتخب أريحية كبيرة في مواجهة إيران، ويفتح الباب للمنافسة على صدارة المجموعة وتجنب الصدام مع "وحوش القارة الأوروبية" في دور الـ 32.

واختتم معربا عن ثقته في تحقيق الفوز ومواصلة للوصول إلى أدوار متقدمة، قائلا: "نفسنا نوصل لدور الـ 16 أو الثمانية، مفيش حاجة بعيدة على ربنا، وحسام حسن ولاعيبتنا طمعونا أننا نقدر ونعم نحن نستطيع بناءً على المباراة الأولى، الجواب بيبان من عنوانه".