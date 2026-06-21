الكشف عن سبب المشادة بين مدربي قطر وكندا

شهدت مباراة كندا وقطر في كأس العالم 2026 توتراً عقب صافرة النهاية، بعدما دخل الإسباني يولين لوبيتيجي، مدرب المنتخب القطري، في مشادة مع نظيره الكندي جيسي مارش إثر الخسارة الثقيلة بستة أهداف دون رد.

وبحسب تقارير إعلامية، أبدى لوبيتيجي غضبه من الطريقة التي واصل بها المنتخب الكندي الضغط الهجومي حتى الدقائق الأخيرة من اللقاء، رغم تقدمه الكبير في النتيجة ولعب المنتخب القطري بتسعة لاعبين.

وأضافت التقارير التي نقلها موقع "ذا تاتش لاين" أن مدرب قطر توجه إلى مارش عقب المباراة ودخل معه في مواجهة مباشرة، حيث اعتبر أن استمرار كندا في البحث عن المزيد من الأهداف لم يكن ضرورياً في مباراة حُسمت عملياً بنتيجة 6-0.

في المقابل، واصل المنتخب الكندي أداءه الهجومي حتى صافرة النهاية، محققاً أحد أكبر انتصاراته في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، بينما أثارت الواقعة جدلاً واسعاً حول مفهوم الروح الرياضية وحدود التنافس في مثل هذه المباريات.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الاتحادين الكندي أو القطري بشأن الحادثة أو ما إذا كانت ستترتب عليها أي إجراءات انضباطية.