داليا البحيري عن كواليس مشاركتها عادل إمام بـ «السفارة في العمارة»: كنت واقفة قصاد الأسد

كشفت الفنانة داليا البحيري، عن كواليس مشاركتها مع الزعيم عادل إمام في فيلم السفارة في العمارة، مشيرة إلى أن تجربة الوقوف أمامه تشبه "الوقوف للتمثيل أمام أسد".

وقالت خلال برنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر "الأولى" بالتلفزيون المصري، إن هناك مقولة أجنبية تؤكد أن القرب من "فم الأسد" يمنح الشخص مكاسب كبيرة، متابعة: "أنا كنت واقفة قدام الأسد".

وشددت أن الفنان عادل إمام شخصية "استثنائية"، لافتا إلى أنه كان يحتويها ويحرص دائما على تخفيف توترها و"إذابة الجليد" في اللوكيشن، لشعوره بمدى "المسئولية الرهيبة" التي كانت تحملها كبطلة أمامه.

وأشارت إلى حرصها على حفظ دورها بدقة متناهية، وتتجنب أي ارتجال خوفا من عدم الوفاء بالمسئولية أو تعطيل العمل.

وأضافت أن لوكيشن الزعيم عادل إمام يتسم بالانضباط الشديد وكل شخص يعرف مهمته بدقة، موضحة أن هذا الأسلوب يتيح للجميع توفير الراحة والعمل والانصراف في المواعيد المحددة.

واعتبرت فيلم "السفارة في العمارة" أكثر عمل شعرت فيه بالراحة، مشيرة إلى اكتسابها الكثير من الوقوف أمام الفنان عادل إمام.

وأعربت عن فخرها باختياره لها مجددا في الدراما بعد تجربة السينما، موضحة أن المخرج رامي إمام هو من تواصل معها لترشيحها، بعد أن حالت الظروف دون مشاركتها في عمل سابق معه.