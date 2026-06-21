قال الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، إن القطاع الزراعي في مصر يواجه ثلاثة تحديات رئيسية تتمثل في ندرة الموارد المائية، والزيادة السكانية المضطردة، والتغيرات المناخية الشرسة سنويا، مشيراً إلى أن هذه العوائق تمثل تحديا كبيرا للأمن الغذائي المصري.

وأشار خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج "تحت الشمس"، إلى أن حصة مصر من المياه "محدودة" منذ سنوات طويلة، موضحا أن مصر أصبحت من أكبر الدول المصدرة زراعيا على مستوى العالم، بتصدير أكثر من 420 سلعة لـ 170 دولة.

وأضاف أن العام الحالي شهد فتح 21 سوقا تصديريا جديدا حتى منتصف العام، لافتا إلى أن الموالح والفراولة المبردة والتمور تأتي في مقدمة الصادرات المصرية.

وشدد أن مصر تشهد "نهضة زراعية غير مسبوقة لم تحدث من قبل"، موضحا أن موسم القمح الحالي يعد من أفضل الأعوام؛ بعدما بلغت المساحة المنزرعة 3.7 مليون فدان بزيادة 600 ألف فدان عن العام الماضي، مع اقتراب معدل التوريد من 5 ملايين طن.

ولفت إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 100% في محاصيل الأرز، والسكر، وبيض المائدة، والألبان الطازجة، فيما وصلت نسبة الاكتفاء في الدواجن إلى 97%، والأسماك لـ 93%.

ونوه أن مصر تحتل المركز الأول عالميا في إنتاجية فدان الأرز، والمركز الثاني في القمح، والمركز الخامس في الذرة، مشيرا إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يستهدف زراعة مساحة تعادل 15% من الزراعة المصرية.