بريطانيا: مقتل 3 أشخاص إثر حريق اندلع في مبنى بالعاصمة لندن

أعلنت فرقة إطفاء العاصمة البريطانية السبت عن وفاة 3 أشخاص إثر حريق اندلع في مبنى بلندن.

وأفادت الفرقة، حسب صحيفة "الجارديان" اليوم، بتلقيها بلاغاتٍ عن الحريق في شارع "نيوزيلندا واي" بمنطقة وايت سيتي، غرب لندن، في تمام الساعة 6:52 مساءً بالتوقيت المحلي من يوم السبت.

وقد أنقذ رجال الإطفاء 3 رجال من مبنى مكون من طابق واحد، وتلقوا العلاج في الموقع من قبل المسعفين بالقرب من ملعب لوفتوس رود، ملعب نادي كوينز بارك رينجرز. وأعلنت فرقة الإطفاء وفاة اثنين منهم في الموقع، بينما توفي الثالث لاحقاً في المستشفى.

وشارك في عمليات الإطفاء 15 سيارة إطفاء ونحو 100 رجل إطفاء.

وقال مساعد مفوض فرقة الإطفاء، بات جولبورن، إن سبب الحريق قيد التحقيق من قبل ضباط التحقيق المتخصصين في الحرائق التابعين للفرقة وشرطة العاصمة.