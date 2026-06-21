عمدة لوس أنجليس تعلن حالة الطوارئ من أجل مكافحة حريق مستودع

أعلنت عمدة مدينة لوس أنجليس الأمريكية كارين باس حالة الطوارئ يوم السبت لضمان حصول المدينة على الموارد التي تحتاجها لمكافحة حريق هائل في مستودع أرسل أعمدة كبيرة من الدخان في الهواء.

وقالت باس في بيان صحفي أعلنت فيه إعلان حالة الطوارئ: "لقد فتحت المدينة والمقاطعة مساحات للعائلات التي تبحث عن الإغاثة من الدخان، وسنواصل العمل على مدار الساعة وبذل كل ما هو ممكن لإخماد هذا الحريق تماما".

وبدأ الحريق في مستودع خاص للتخزين المبرد في حي بويل هايتس بالمدينة يوم الأربعاء، مما أدى إلى صدور أوامر بالاحتماء في المكان في المنطقة بسبب خطر الهواء السام. وتم الطُلب من السكان إغلاق جميع النوافذ والأبواب وفتحات التهوية، وإيقاف تشغيل أجهزة تكييف الهواء، ونقل الأشخاص والحيوانات الأليفة إلى غرف داخلية.

وقال رئيس إدارة الإطفاء في لوس أنجليس خايمي مور في مؤتمر صحفي إنهم تعاملوا مع جزء المواد الخطرة من الحريق وهم يعملون حاليا على تحديات المخاطر البيولوجية.

وقال مور: "لدينا 85 مليون رطل من الأغذية المجمدة داخل هذه المنشأة، وبالطريقة التي تم بها تصميم المبنى، من الصعب جدا علينا الدخول إلى هناك لأن الرؤية معدومة في الداخل".

ويطلب إعلان العمدة المساعدة في التعافي بموجب قانون مساعدة الكوارث في كاليفورنيا. كما طلبت من الولاية تسريع الوصول إلى الموارد وبرامج الإغاثة الأخرى.

وقالت باس إن همهم الرئيسي هو صحة وسلامة الأشخاص المتضررين من الحريق، لذلك يحاولون تأمين المساعدة اللازمة لنقل المواد السامة بعيداً عن المنطقة والتخلص منها بطريقة تجنب حدوث كارثة بيئية كبرى.

وقالت: " هذا يتعلق بالوقاية". وأضافت: "هذا يتعلق بحماية صحتكم العامة".