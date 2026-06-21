صرح سفير وزارة الخارجية الروسية للمهام الخاصة روديون ميروشنيك بأن الرد المسرحي لكييف على بولندا يمنح وارسو مبررا قانونيا للتصدي لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي.



وكان الرئيس البولندي كارول نافروتسكي قد سحب وسام النسر الأبيض من فلاديمير زيلينسكي، بسبب قرار الأخير منح اسم "أبطال جيش التحرير الأوكراني (المتمرد)" لإحدى وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.



وردا على ذلك، بدأ زيلينسكي وعدد من المسؤولين الأوكرانيين وثلاثة رؤساء أوكرانيين سابقين - ليونيد كوتشما وفيكتور يوشينكو وبيترو بوروشنكو (المدرج في قائمة روسيا للأشخاص المتورطين في أنشطة متطرفة أو إرهابية) - بالإعلان عن رفضهم للأوسمة الحكومية البولندية.

وقال ميروشنيك: "في السابق، كان يوشينكو فقط هو من أبدى حبا مفرطا لـ(قائد جيش التحرير الأوكراني ستيبان) بانديرا وحاول منحه لقب بطل أوكرانيا. والآن، انضم كوتشما وبوروشنكو علنا إلى صفوف البانديريين وأنصار المتعاونين مع النازية الألمانية. هذه المناورة المسرحية ستصبح قريبا عقبة خلال مفاوضات انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وهذا للأفضل، لأنه لم يكن أحد يخطط لقبولهم هناك على أي حال، لكن الآن لدى البولنديين مبرر رسمي لشرح سبب رفضهم رؤية أنصار بانديرا في الاتحاد الأوروبي"