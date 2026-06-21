محمد هاني: أغلقنا صفحة بلجيكا وهدفنا الفوز أمام نيوزيلندا

أكد محمد هاني، لاعب المنتخب الوطني المصري، رغبة الجيل الحالي للفراعنة في تحقيق إنجاز جديد في كأس العالم والتأهل للدور الثاني من البطولة التي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال محمد هاني في تصريحات على هامش مران المنتخب فجر اليوم، الأحد، عبر قناة «أون سبورت»: «لا توجد مباراة سهلة ومباراة صعبة، ولا يوجد منتخب وصل لكأس العالم وهو ضعيف أو منتخب سهل، كل المنتخبات تريد الفوز».

وأضاف: «هدفنا أيضًا الفوز وكل اللاعبين يركزون على هذا الأمر وكل لاعب بيقدم أفضل ما لديه، وندرس الفرق التي نلعب أمامها، وبإذن الله نستطيع إسعاد الشعب المصري ونحقق نتائج ترضيهم».

وتابع: «الحمدلله المباراة الماضية قدمنا أداءً كبيرًا وهذا كرم من عند ربنا، ولكن قفلنا صفحة مباراة بلجيكا ونركز الآن على مباراة نيوزيلندا».

وخاض المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن المدير الفني، مرانه الرئيسي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وكان المنتخب الوطني المصري استهل مشواره في كأس العالم يوم الإثنين الماضي بالتعادل أمام بلجيكا 1-1، كما تعادلت نيوزيلندا أمام إيران بنتيجة 2-2.