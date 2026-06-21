فانس يدعو حزب الله لوقف النار: سنعمل على منع إسرائيل من شن هجمات جديدة على لبنان

أكد جي دي فانس نائب الرئيس الأمريكي أن الولايات المتحدة تواصل جهودها لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل ومنع أي تصعيد جديد على الجبهة الشمالية.



وأشار فانس إلى أن الوضع "يتجه نحو التحسن" رغم التوترات الأخيرة.

وقال فانس، قبيل مغادرته إلى سويسرا للمشاركة في جولة جديدة من المفاوضات مع إيران، إن المحادثات المرتقبة ستركز على الملف النووي الإيراني إضافة إلى مسألة وقف إطلاق النار في لبنان، معربا عن أمله في تحقيق تقدم في كلا الملفين خلال الأيام المقبلة.

وأضاف أن واشنطن تسعى إلى ضمان أمن كل من إسرائيل ولبنان، موضحا أن التحدي الأساسي يتمثل في وقف تبادل إطلاق النار لفترة كافية تسمح بترسيخ التهدئة بشكل مستدام.

وشدد نائب الرئيس الأمريكي على أن بلاده ستعمل على منع إسرائيل من شن هجمات جديدة على لبنان، داعيا في الوقت نفسه حزب الله إلى وقف استهداف إسرائيل، معتبرا أن استقرار الوضع يتطلب التزام جميع الأطراف بوقف الأعمال العسكرية.



وأشار فانس إلى أن المباحثات مع الجانب الإيراني ستستمر لمدة يومين في سويسرا، حيث وصل الوفد الإيراني بالفعل، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية تواصل تحركاتها الدبلوماسية على أكثر من مسار لاحتواء التوترات الإقليمية وتعزيز الاستقرار في المنطقة.