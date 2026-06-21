 نائب الرئيس الأمريكي يصل سويسرا لقيادة محادثات مع طهران - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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نائب الرئيس الأمريكي يصل سويسرا لقيادة محادثات مع طهران

د ب أ
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 7:32 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 7:32 ص

وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا اليوم الأحد لقيادة محادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي في إطار اتفاق هش لإنهاء الحرب الإيرانية.


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