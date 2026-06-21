نائب الرئيس الأمريكي يصل سويسرا لقيادة محادثات مع طهران

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وصل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى سويسرا اليوم الأحد لقيادة محادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي في إطار اتفاق هش لإنهاء الحرب الإيرانية.