إيقاف بيتزيكي في سباق جائزة التشيك الكبرى

تقرر إيقاف ماركو بيتزيكي، متصدر الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات النارية، في جائزة التشيك الكبرى اليوم الأحد، في حين قدم فرانشيسكو بانيايا، متسابق ​دوكاتي، أداء قويا من البداية حتى النهاية ليفوز بسباق السرعة أمس السبت، محققا انتصاره ‌الأول هذا الموسم.

وأكد منظمو البطولة أن بيتزيكي متسابق أبريليا لن يشارك في السباق عقب مشادة مع مشرفي السباق بعد تعرضه لحادث في برنو.

وجاء في بيان "تقرير مشرفي بطولة العالم التابعة للاتحاد الدولي للدراجات النارية الذي ​يوضح تعليق مشاركة بيتزيكي في سباق جائزة التشيك الكبرى، ينص على ما يلي: 'بعد تعرضك ​لحادث، قمت بدفع وضرب مشرفي السباق الذين كانوا يحاولون استعادة دراجتك".

وأضاف البيان: "بعد عقد جلسات ⁠للاستماع إلى رواية بيتزيكي للأحداث، أكد مشرفو السباق بالاتحاد الدولي للدراجات النارية أنهم قرروا معاقبته ​بالإيقاف عن المشاركة في جائزة التشيك الكبرى. وهذا يعني أن المتسابق رقم 72 لن يشارك في ​السباق يوم الأحد".