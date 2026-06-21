مسئول باتحاد الصناعات: نستورد 10% فقط من الاحتياج المحلي بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة

قال الدكتور محمد عبدالسلام، رئيس غرفة صناعة الملابس باتحاد الصناعات، إن هناك خطأ وخلطًا شائعًا عند تقدير القيمة المضافة التي توفرها جميع القطاعات النسجية والملابس الجاهزة.

ولفت خلال تصريحات على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء السبت، إلى استيراد مدخلات إنتاج بـ4.6 مليار دولار، مضيفًا أن قيمة الصادرات للصناعات النسيجية وللملابس الجاهزة نحو 5 مليار دولار.

وأكمل: «كل الناس عندها تصور إن القيمة المضافة اللي إحنا ضفناها لهذا القطاع هي 400 مليون دولار»، مضيفًا:«دا كلام خاطئ بنسبة 100%».

وأوضح أن مدخلات الإنتاج المستوردة تُستخدم باتجاهين متوازيين، هما تغطية احتياج السوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير.

وتابع أن الاستهلاك المحلي بقطاع المنسوجات والملابس الجاهزة، يقترب من الترليون جنيه، بما يوازي 20 مليار دولار.

وذكر انخفاض معدلات الاستيراد لتلبية احتياجات السوق المحلي خلال الخمس السنوات الماضية، من نحو 50% إلى 10%، قائلًا: «مع شوية المتغيرات اللي حصلت حول العالم وارتفاع سعر الدولار.. شوية إجرءات تمت كدا في الفترة الأخيرة أصبح تغطية السوق المحلي من المنتجات المصرية بتشكل 90% والمستورد بيشكل 10%».

وأكمل: «أنا تقريبًا كنت من 5 6 سنين كان 50% من احتياجات السوق المحلي كان بيتم استيرادها من الخارج و50% بتغطيها المصانع المصرية».

وذكر أن معظم المحلات المصرية تعتمد على المنتجات محلية الصنع لتلبية احتياج الأسواق، مضيفًا أن الاستيراد مقتصر حاليًا على كبرى العلامات التجارية بنسبة لا تتجاوز الـ10% من السوق المحلي.

واختتم قائلًا: « النهاردة كل المحلات العادية اللي موجودة بتستخدم المنتج المحلي اللي مصنع محليًا لاحتياجتها في السوق معنديش غير مجموعة البراندات العالمية الموجودة في مصر اللي بيدخلوا بضاعة النهاردة وبيقدر يبيعها ودي لا تشكل 10% من استهلاك السوق المحلي».