الزمالك يتلقى عقوبة تأديبية جديدة بإيقاف القيد

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تلقى نادي الزمالك ضربة جديدة بعدما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، فرض إيقاف جديد على قيد اللاعبين بالنادي، ليرتفع عدد القضايا المرتبطة بمنع القيد إلى 18 قضية.

وبحسب مصادر داخل النادي، فإن قرار الإيقاف التأديبي لفترتي قيد جاء على خلفية أزمة مستحقات صفقة المدافع المغربي صلاح مصدق، المرتبطة بنادي نهضة الزمامرة.

ويواصل الزمالك مواجهة عدد من الملفات المالية العالقة أمام الاتحاد الدولي، حيث تضم قائمة الشكاوى أندية ولاعبين ومدربين يطالبون بمستحقات مالية متأخرة.

وتشمل القضايا المرفوعة ضد النادي نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي بشأن مستحقاته من صفقة الأنجولي شيكو بانزا، ونادي شارلروا البلجيكي فيما يتعلق بمستحقات انتقال الفلسطيني عدي الدباغ، إلى جانب مستحقات نادي أولكساندريا الأوكراني الخاصة بصفقة البرازيلي خوان بيزيرا.

كما تضم القائمة مطالبات مالية لكل من المدرب البرتغالي السابق جوزيه جوميز، والمدرب السويسري كريستيان جروس، ولاعب الوسط التونسي فرجاني ساسي، والمهاجم السنغالي إبراهيما نداي.

ويضع قرار "فيفا" إدارة الزمالك أمام تحدٍ جديد لحل الملفات المالية وتسوية القضايا القائمة، من أجل رفع عقوبة إيقاف القيد وتمكين النادي من تسجيل صفقاته الجديدة خلال الفترات المقبلة.