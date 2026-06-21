قالت الفنانة داليا البحيري، إن التمثيل "مهنة شاقة"، مشيرا إلى أن "الناس لا يرون منها الريد كاربت والفساتين والسهرات والجانب المشرق، ولا يرون المعاناة على الجانب الآخر، ما وراء المرآة من التعب والمجهود والسهر".

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "من ماسبيرو" المذاع عبر "الأولى" بالتلفزيون المصري، أن مشوارها الفني، رغم جماله وما يحمله من ذكريات جميلة، لكنه اتسم بالإرهاق الشديد وسهر الليالي، معقبة: "أنا اتبهدلت بردو".

وأرجعت التطور الذي طرأ على شخصيتها وتزايد هدوئها ورصانتها بمرور السنوات، إلى تراكم الخبرات، وتقدم السن، ومسئولية الأمومة، مشيرة إلى أن الحياة بتجاربها بما في ذلك المواقف المؤلمة واكتشاف الأشخاص تمنح الشخص هذا الثقل.

وردت على تساؤل حول مدى تأثير ابنتها "قسمت" على مراعاة اختياراتها الفنية، مشيرة إلى أنها لم تفكر كثيرا في ها الأمر، لا سيما أنها كانت تضع في اعتبارها حقوق عائلتها ووالدها وإخوتها، قبل ظهور ابنتها في حياتها.

وأضافت أن التمثيل جاء بالصدفة حين التقاها المخرج الراحل رأفت الميهي أثناء تقديمها لأحد البرامج، وطلب منها أن تكون بطلة لفيلمه، قائلة: "أنا فعلا مسعيتش لدخول مجال التمثيل هو جه لي لحد عندي".

وأشارت إلى أن مسيرة البطولة استمرت منذ فيلم "محامي خلع"، مؤكدة أنها لم يُعرض عليها طوال مشوارها "دور ثان".