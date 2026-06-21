حسام حسن: نطمح لتحقيق الفوز الأول لمصر في كأس العالم أمام نيوزيلندا

شدد حسام حسن، المدير الفني للمنتخب الوطني المصري، على طموح تحقيق الفوز خلال مباراة نيوزيلندا المقبلة في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال حسام حسن في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «هدفنا تقديم كرة تليق باسمنا وقيمة الفراعنة، ونعمل بتركيز كامل بعيدًا عن هوية المنافس.. نحترم جميع المنتخبات بشكل كبير، لكن لدينا ثقة في أنفسنا وقدراتنا من أجل تحقيق الانتصارات».

وأضاف: «نحن سعداء بالتواجد في مدينة فانكوفر فهي مدينة جميلة جدًا وسكانها يتمتعون بروح طيبة وطموحنا أن نقدم للجماهير المصرية شيئًا إيجابيًا يعكس حجم المواهب الموجودة في مصر والوطني العربي».

وتابع: «نمثل إفريقيا والوطن العربي، ونتمنى تقديم شيء إيجابي يظهر ما تمتلكه الكرة الإفريقية والعربية من مواهب، وعلى مدار التاريخ قدمت المنتخبات الإفريقية مواهب كبيرة، ونجح العديد من اللاعبين الأفارقة في إثبات أنفسهم على أعلى المستويات الأوروبية، مثل محمد صلاح ولاعبي المغرب واللاعبون الأفارقة».

وأوضح: «عندما تولينا المسؤولية كان هدفنا الأول إسعاد الشعب المصري بالتأهل إلى كأس العالم 2026، وقد تحقق ذلك، أما الآن فأمنيتنا هي التأهل إلى دور الـ32 وتحقيق أول فوز لمنتخب مصر في تاريخ مشاركاته ببطولة كأس العالم».

وأردف: « تأهلنا لكأس العالم ولدينا طموح وأكيد أي منتخب في كأس العالم لديه طموح، ولدينا طموح الفوز والتأهل للدور المقبل، نتمنى تحقيق أمنية التأهل للدور الثاني خلال المشاركة الرابعة في كأس العالم، وإن شاء الله ده يكون من خلال الفوز في مباراة الغد أمام نيوزيلندا».

وأتم: «الشعب المصري جميل وفي كل مكان نجدهم بكثافة، المباراة الماضية كان لهم دورًا كبيرًا وإن شاء الله في المباراة المقبلة كذلك، وأيضًا علينا دور كبير في إسعادهم وهذا ما يعطي دافع للاعبين.. أقول للجماهير في مصر دعواتكم وبجوار دعواتكم هناخد بالأسباب».