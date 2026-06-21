لميس الحديدي: لا أفكر في الترشح لنقابة الصحفيين

قالت الإعلامية لميس الحديدي، في تصريحات صحفية، إنها لا تفكر في الترشح لمنصب نقيب الصحفيين خلال الانتخابات المقبلة في مارس 2027، مؤكدة أن تركيزها في المرحلة الحالية ينصب بشكل كامل على مشروعاتها المهنية والإعلامية.

وأضافت الحديدي أنها لم تدلِ بأي تصريحات تتعلق بإمكانية خوض انتخابات النقابة أو دراسة الترشح فيها، مشددة على أن ما يتردد في هذا الشأن لا يستند إلى أي تصريحات صادرة عنها.

وأوضحت أن أولوياتها الحالية ترتبط بعملها الإعلامي والمشروعات الجديدة التي تستعد لإطلاقها خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع بودكاست جديد.

وجاءت تصريحات الحديدي بعد عدد من الأخبار التي تناولت فكرة ترشحها في انتخابات نقابة الصحفيين مستندة إلى تكهنات البعض.