الكونغو: أسرع تفش لإيبولا يودي بحياة 2000 شخص

أفادت أحدث بيانات صادرة عن الحكومة في الكونغو، بأن هناك أكثر من 2000 حالة وفاة مؤكدة بسبب تفشي فيروس إيبولا في البلاد، وذلك في أسرع تفش للمرض على الإطلاق.

وأظهرت البيانات التي تم نشرها ليلة الاثنين/الثلاثاء، أنه تم تسجيل 4381 حالة إصابة مؤكدة، من بينها 2011 وفاة.

وهناك إجمالي 704 مرضى يتلقون العلاج في المستشفيات، أو في العزل.

ويأتي العدد المأساوي من الضحايا بعد ما يقرب من ثلاثة أشهر على إعلان تفشي المرض، يوم 15 مايو الماضي.

وبينما تم تسجيل ألف حالة وفاة خلال نحو تسعة أسابيع، جرى تسجيل ألف حالة وفاة أخرى خلال ثلاثة أسابيع لت، مما يؤكد شكاوى المستجيبين للطوارئ، من عدم وصول المساعدات بالسرعة الكافية إلى المناطق النائية.

ويختلف تفشي إيبولا هذه المرة عن معظم المرات السابقة، وذلك لأن فيروس "بونديبوجيو" النادر المسبب للمرض، ليس له لقاحات أو علاج معتمد.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس الاثنين، أن تفشي إيبولا كان بدأ في فبراير الماضي، قبل وقت طويل من اكتشافه من جانب السلطات في واحدة من أكثر مناطق النائية والهشة بالكونغو.

وتم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس إيبولا في عام 1976، قرب نهر إيبولا في ما تعرف اليوم باسم "الكونغو". ويعد التفشي الحالي هو السابع عشر - والأكبر - الذي تشهده الدولة الواقعة بوسط أفريقيا.