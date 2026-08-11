أستراليا: تأخر الرياح الموسمية يمنح الحاجز المرجاني العظيم فترة راحة

تشهد أجزاء من الحاجز المرجاني العظيم بأستراليا حاليا ، فترة استراحة من الإجهاد الحراري، بفضل تأخر هبوب الرياح الموسمية الصيفية الذي منحها درجة التبريد المطلوب الذي تحتاجه الشعاب المرجانية الشهيرة عالمياً قبالة الساحل الشرقي للبلاد.

وقال التقرير السنوي الذي نشره المعهد الأسترالي للعلوم البحرية اليوم الثلاثاء، إن الغيوم والأمطار التي شهدتها المنطقة في الأشهر الأولى من العام كانت بمثابة علامات مبكرة على ظهور ابيضاض مرجاني جديد في الأجزاء الشمالية والوسطى من الحاجز المرجاني.

وكشف التقرير أن الرياح والأمواج ساعدت أيضا في خلط مياه السطح الأكثر دفئا مع مياه أكثر برودة من الطبقات الأعمق.

وقال المعهد في تقريره ، إن النتائج الأخيرة أظهرت علامات مشجعة على التعافي.

وزاد الغطاء المرجاني الصلب بشكل طفيف في المناطق الشمالية والوسطى. وفي الشمال، ارتفع من 30% إلى 1ر35% بين أغسطس 2025 ويونيو 2026، بينما في المنطقة الوسطى زاد من 6ر28% إلى 6ر31%. وفي الجنوب، انخفض قليلاً من 9ر26% إلى 4ر26%.

وتعني ظاهرة ابيضاض المرجان أنه فقد ألوانه الحيوية نتيجة طرد الطحالب التكافلية التي تعيش داخل أنسجته وتزوده بالطاقة اللازمة ، ويحدث هذا الطرد كرد فعل دفاعي عندما يقع المرجان تحت ضغط بيئي شديد، وخاصة عند ارتفاع درجات حرارة المحيطات

ومن أجل التقرير ، قام المعهد بإجراء مسح لنحو 121 من الشعاب المرجانية ، ما كشف عن أن الغطاء المرجاني زاد في 28% منها، وبقي دون تغيير في 56%، فيما انخفض في 16%.

وشهد الحاجز المرجاني ستة مناسبات حدث فيها ابيضاض جماعي بين 2016 و2025.

ورغم أن المرجان المبيض يعاني من إجهاد شديد ولكنه في غالب الأمر لا يعد ميتا، بل يمكنه التعافي إذا تحسنت الظروف وانخفضت درجات حرارة المياه.

وتم إدراج الحاجز المرجاني العظيم، أكبر نظام للشعاب المرجانية في العالم، على موقع التراث العالمي لمنظمة اليونسكو منذ عام 1981. وتشكل درجات حرارة المحيطات المرتفعة تهديدا متزايدا على المرجان، إلى جانب سوء نوعية المياه، وسمكة نجم البحر الشوكي التاجي آكلة المرجان، والأعاصير والطقس القاسي.