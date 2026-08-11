ترامب: إيران هي من يجب أن تدفع تعويضات عن إضرارها بالشرق الأوسط

• الرئيس الأمريكي ادعى أن إيران مسؤولة عن مقتل "مئات الآلاف" من الأشخاص في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمسين الماضية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران ينبغي أن تدفع "تعويضات عن الأضرار التي ألحقتها بالشرق الأوسط خلال السنوات الخمسين الماضية".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ترامب، مساء الاثنين، خلال مؤتمر صحفي عقده في المكتب البيضاوي، تناول فيه آخر التطورات المتعلقة بإيران.

وأوضح ترامب أن إيران تطالب بتعويضات عن الحرب مقابل توقيع اتفاق، معتبرا أن طهران هي التي ينبغي أن تدفع التعويضات.

وأضاف قائلا: "لقد طالبوا بتعويضات عن الحرب، وأعتقد أن هذه فكرة جيدة، فنحن أيضا سنطالبهم بتعويضات عن الأضرار التي تسببوا بها في الشرق الأوسط خلال 50 عاما".

وادعى ترامب أن إيران مسؤولة عن مقتل "مئات الآلاف" من الأشخاص في الشرق الأوسط خلال السنوات الخمسين الماضية.

وأردف: "إذا كان هناك ضرر يجب تعويضه، فعلى إيران أن تدفع مقابل الأضرار التي تسببت بها".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشهد المنطقة موجات من مواجهات عسكرية وهدوء حذر، ترافقها مفاوضات متعثرة بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي ذلك اليوم، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل عدوانا على إيران، أسفر عن 3 آلاف قتيل، بحسب طهران، التي ردت بهجمات قتلت أمريكيين وإسرائيليين.

كما شنت هجمات على ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية في دول خليجية، لكن بعضها خلّف ضحايا مدنيين وأضر بمنشآت مدنية.