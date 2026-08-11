مطار إسطنبول يتفوق على مطار هيثرو ليصبح الأكثر إشغالا في أوروبا

قال مطار هيثرو إن " سبب الحاجة إلى توسعه لم تكن أكثر وضوحا" عقب أن فقد لقبه كأكثر مطار إشغالا في أوروبا لصالح مطار اسطنبول.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الأرقام التي نشرها المطار أظهرت أن 86ر7 مليون راكب مروا عبر صالاته الأربعة في يوليو الماضي، في حين استقبل نظيره التركي 15ر8 مليون راكب خلال نفس الفترة.

وأظهرت الاحصاءات السنوية الصادرة عن المجلس الدولي للمطارات أن مطار هيثرو كان الأكثر ازدحاما في أوروبا من 1996 حتى 2019.

وقد فقد مكانته عام 2020 بسبب القيود التي تم فرضها على السفر في ظل جائحة كورونا، قبل أن يستعيد مكانته عام 2023 ويحتفظ باللقب منذ ذلك الحين.

ويمثل عدد الركاب الذين مروا من مطار هيثرو خلال الشهر الماضي انخفاضا بنسبة 5ر1% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، في حين ارتفع عدد الركاب في مطار اسطنبول بنسبة 3ر2%.

وكان لحرب إيران والولايات المتحدة تأثير على حركة الركاب في مطار هيثرو، حيث انخفض عدد الركاب على مسارات الشرق الأوسط خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر20% على أساس سنوي.

وعلى الرغم من ذلك، يواصل مطار هيثرو تشغيل مدرجيه بسعة شبه كاملة، ويسعى للحصول على إذن الحكومة لبناء مدرج ثالث.

وقال هيثرو في بيان " المطار يعمل بكامل طاقته".

وأضاف " أسباب الرغبة في التوسع لم تكن أبدا أكثر وضوحا من الآن، حيث تفوق مطار اسطنبول على مطار هيثرو خلال يوليو الماضي ليصبح الأكثر إشغالا في أوروبا".

وجاء في بيان المطار" خططنا ستضمن أن تحصل البلاد على البنية التحتية التي تحتاجها للاستمرار في المنافسة وتحقيق نمو اقتصادي بالغ الأهمية".