رئيس وزراء سلوفاكيا: لن أفوت أي فرصة للحوار مع بوتين

أكد رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيتسو أنه لن يفوت أي فرصة لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشددا على موقفه الداعم للحوار مع موسكو رغم الانتقادات الأوروبية.



وقال فيتسو في رسالة فيديو إلى المواطنين نشرها على "فيسبوك": "لن أفوت أي فرصة لإجراء حوار مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". وأكد أنه من أنصار الحوار مع روسيا، كما يجريه مع فلاديمير زيلينسكي، على الرغم من أنه "يتبنى وجهة نظر معاكسة تماما في العديد من المواضيع".

وأشار إلى أن سلوفاكيا تبقى دولة مسالمة وتكافح من أجل احترام القانون الدولي. وقال: "نحن سياديون في آرائنا. يجب أن نكون مهتمين بالحفاظ على علاقات ودية ومفيدة للطرفين مع كل من يتعامل مع سلوفاكيا بنفس الطريقة".

وأدان رئيس الوزراء السلوفاكي المعايير المزدوجة للاتحاد الأوروبي، في إشارة إلى ما يعتبره تناقضا في مواقف بروكسل تجاه بعض الدول.

يأتي هذا التصريح في وقت يواصل فيه فيتسو سياسة خارجية مستقلة نسبيا عن التيار الأوروبي السائد، حيث عارض مرارا إرسال أسلحة إلى أوكرانيا ودعا إلى الحوار مع روسيا لإنهاء النزاع.



وكان فيتسو قد أعلن في وقت سابق أن سلوفاكيا مستعدة لاستضافة مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا، ووصف العقوبات الأوروبية على روسيا بأنها "غير فعالة" وتضر بالاقتصاد السلوفاكي.