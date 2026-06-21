التصريح بدفن مسن لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار ببني مزار

قررت النيابة العامة بمركز بني مزار، تحت إشراف المستشار المحامي العام الأول لنيابات المنيا، التصريح بدفن جثمان مسن لقي مصرعه دهسًا أسفل عجلات القطار، إثر سقوطه من على رصيف محطة بني مزار.

كان اللواء حاتم حسن، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، قد تلقى إخطارًا من العقيد مصطفى عثمان، مأمور مركز شرطة بني مزار، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص في العقد السادس من العمر، إثر سقوطه من القطار على رصيف محطة قطار بني مزار. وتم نقل جثمانه إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع المدعو مجاهد محمد حسانين، 55 عامًا، ومقيم بمركز بني مزار، في حادث قطار.

وأشارت التحريات إلى أن المسن لقي مصرعه إثر سقوطه على الأرض بعد انزلاق قدميه بين الرصيف والقطار أثناء نزوله، ما أدى إلى إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته في الحال.

وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، فيما قررت النيابة العامة ندب الدكتور محمد صلاح، مفتش الصحة، لمناظرة الجثمان.

وكشف تقرير مفتش الصحة أن سبب الوفاة نزيف بالمخ نتيجة ارتطام الرأس بجسم صلب، وفقًا لادعاء الحادث، مؤكدًا عدم وجود شبهة جنائية في الوفاة. وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه.