المنتخب يخوض مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة نيوزيلندا في كأس العالم

خاض المنتخب الوطني المصري، بقيادة حسام حسن المدير الفني، مرانه الرئيسي، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب نيوزيلندا، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس العالم 2026، والتي تقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وركز حسام حسن على بعض الجمل الفنية التي يعمل على تطبيقها في المباراة، مع شرح لنقاط الضعف والقوة لدى منتخب نيوزيلندا.

وكان المنتخب الوطني المصري استهل مشواره في كأس العالم يوم الإثنين الماضي بالتعادل أمام بلجيكا 1-1، كما تعادلت نيوزيلندا أمام إيران بنتيجة 2-2.