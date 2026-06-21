مدرب نيوزيلندا: صلاح مصدر خطر والفوز على مصر سيخلد في التاريخ

حذر دارين بازيلي، المدير الفني لمنتخب نيوزيلندا، من خطورة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطني المصري، قبل المباراة المرتقبة بين المنتخبين ضمن منافسات كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب الوطني المصري مع نظيره منتخب نيوزيلندا في الرابعة من فجر غدٍ، الإثنين، على ملعب بي سي بليس في مدينة فانكوفر الكندية، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس العالم.

وقال دارين بازيلي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: «في مواجهة مصر علينا أن نكون أكثر فعالية وحسمًا فيما يتعلق بالاستحواذ على الكرة، وعلينا مواصلة التطور والوصول إلى المستوى المطلوب مثلما فعلنا ضد إيران».

وأوضح: «نشعر بخيبة أمل لعدم الفوز على إيران، لكن تقديم أداء بهذا المستوى، ربما يكون من أفضل عروضنا منذ فترة طويلة، واللاعبون يستحقون التقدير بعد ما فعلوه في أول مباراة بكأس العالم. أظهروا للعالم من نحن وما يمكننا أن نكون عليه كفريق».

وأضاف: «صلاح لاعب من طراز رفيع وهو مصدر خطر علينا، ربما لم يظهر بالشكل الذي أراده ضد بلجيكا، لكنه هنا من أجل تقديم أداء جيد في كأس العالم مثل كل اللاعبين الكبار، وأنا متأكد من أنه مستعد لترك بصمته في كأس العالم»..

وتابع: «صلاح واحد من اللاعبين الجيدين لمنتخب مصر في المنطقة الهجومية، سيكون علينا التعامل مع أكثر من اسم، أعتقد أنه علينا أن ندافع كمجموعة».

وأتم: «إذا حققنا الفوز فسيكون هذا الفوز إنجازًا هائلًا لمنتخب نيوزيلندا، وسيُسجل في التاريخ، هذا ما كانت هذه المجموعة من اللاعبين تتحدث عنه وتسعى لتحقيقه منذ 3 أو 4 سنوات».

وكان المنتخب الوطني المصري استهل مشواره في كأس العالم يوم الإثنين الماضي بالتعادل أمام بلجيكا 1-1، كما تعادلت نيوزيلندا أمام إيران بنتيجة 2-2.