تشهد الولايات المتحدة مطاردة واسعة لمشتبه به في إطلاق نار قرب ملعب لمباريات كأس العالم في كانساس سيتي، فيما عرض الـFBI مكافأة بقيمة 25 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إليه.



ووفق صحيفة "نيويورك بوست"، تجري عملية مطاردة تشارك فيها عدة وكالات أمنية للقبض على مشتبه به يبلغ من العمر 22 عاما، متهم بتنفيذ سلسلة جرائم عنيفة عبر ولايتي كانساس وميسوري.

وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) في كانساس سيتي عن مكافأة تصل إلى 25 ألف دولار مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال وإدانة أوسكار سانشيز-مونيوز، الذي وُصف بأنه رجل من أصول بيضاء ولاتينية، ويبلغ وزنه نحو 184 رطلا، ويبلغ طوله 5 أقدام و8 بوصات، وله شعر بني وعينان بنيتان ووشم على ساعده الأيمن.

وأصدرت السلطات تحذيرا شديد اللهجة للجمهور، مؤكدة أنه يجب اعتبار سانشيز-مونيوز "مسلحا وخطيرا".

وصدر أمر اعتقال بحقه على مستوى الولاية يوم الثلاثاء بعد أن قيل إنه أطلق النار على سيارة في 11 يونيو بمقاطعة واياندوت في ولاية كانساس.



وبالإضافة إلى تهمة إطلاق النار الجنائي من سلاح ناري، يواجه سانشيز-مونيوز مذكرة توقيف أخرى في المقاطعة نفسها بتهمة الاعتداء المشدد.

وقال مسؤولون في شرطة كانساس سيتي إنهم يعتقدون أن سانشيز-مونيوز هو أيضا المشتبه به الرئيسي في خمس حوادث إطلاق نار وقعت مساء الثلاثاء في مدينة كانساس سيتي بولاية ميسوري، على طول الطريق السريع "إنترستيت 70"، وعلى بعد أميال قليلة فقط من ملعب أروهيد، حيث كانت تُقام عدة مباريات ضمن بطولة كأس العالم لكرة القدم.



وأسفرت حوادث إطلاق النار عن مقتل شخص واحد وإصابة شخص آخر بجروح خطيرة، فيما يُتوقع تعافي عدد من المصابين الآخرين.