المندوبية الليبية تكرم أبو الغيط وحسام زكي تقديرا لجهودهما في خدمة العمل العربي المشترك

قامت المندوبية الليبية لدى جامعة الدول العربية بتكريم الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام المساعد السفير حسام زكي، تقديرًا لجهودهما في خدمة الدبلوماسية العربية ودعم مسيرة العمل العربي المشترك.

وشهدت الاحتفالية حضور نخبة من رموز الدبلوماسية العربية وعدد من المندوبين الدائمين للدول العربية لدى الجامعة العربية، وأيضا السفراء العرب، ورموز السياسة و الإعلام في مصر و الوطن العربي.

بدوره، أكد السفير عبد المطلب ثابت المندوب الدائم لدولة ليبيا لدى جامعة الدول العربية، أن هذا التكريم يعكس تقدير دولة ليبيا للجهود التي بذلها كل من الأمين العام أحمد أبو الغيط والسفير حسام زكي خلال السنوات الماضية في خدمة القضايا العربية وتعزيز العمل العربي المشترك.

وأشار السفير الليبي إلى أن المرحلة الماضية شهدت جهودًا كبيرة من جانب الأمين العام للجامعة العربية في دعم القضايا العربية والعمل على تقريب الرؤى إزاء عدد من الملفات الإقليمية، مشيدًا بحكمة الأمين العام وخبرته الدبلوماسية التي أسهمت في تعزيز دور الجامعة العربية ومؤسساتها.

ومن جانبه، أعرب الأمين العام أحمد أبو الغيط عن تقديره لهذه اللفتة التي قام بها السفير عبد المطلب ثابت، مشيرا للعلاقة الوطيدة التي تجمع الجامعة العربية بليبيا.

كما أشاد أبو الغيط بجهود السفير عبد المطلب ثابت في دعم العمل الدبلوماسي العربي وتعزيز التعاون بين السفارة الليبية والجامعة العربية، معتبرًا أنه يمثل نموذجًا للدبلوماسي المهني الذي لطالما ساهم في توطيد العلاقات العربية المشتركة.

وختاما أعرب الأمين العام عن سعادته لحضور صديقه المفكر الكبير الدكتور مصطفى الفقي ومشاركته هذا التكريم.