تراجع عقوبات نادي الإسماعيلي إلى 4 فقط

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تقليص عقوبات إيقاف القيد الموقعة على الإسماعيلي لـ 4، بدلًا من 5 عقوبات، وفقًا للموقع الرسمي للاتحاد، في آخر تحديث له في الساعات الأولى من صباح اليوم، الأحد.

ولم يتعاقد النادي الإسماعيلي مع أي صفقة في آخر موسمين بسبب إيقاف القيد، مما أدى لهبوط النادي في الموسم الحالي لدوري الدرجة الثانية، للمرة الأولى منذ 62 عامًا.

وأعلن نادي الإسماعيلي عن حملة تبرع بمبالغ مالية للنادي من أجل حل قضاياه الدولية وحل أزمة القيد، ووصلت قيمة التبرعات لـ 8 ملايين و730 ألف جنيه للمساهمة في حل أزمات النادي بعدما بدأت الحملة منذ 12 يوما.