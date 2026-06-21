 ترامب: لن تكون هناك رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها أمريكا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ترامب: لن تكون هناك رسوم عبور في مضيق هرمز إلا إذا فرضتها أمريكا

رويترز
نشر في: الأحد 21 يونيو 2026 - 6:44 ص | آخر تحديث: الأحد 21 يونيو 2026 - 6:44 ص

 قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم ​السبت إنه لن تُفرض ‌أي رسوم على المرور عبر مضيق هرمز خلال وقف ​إطلاق النار المؤقت ​مع إيران الذي يمتد 60 ⁠يوما أو بعده، ​إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة ​في حال فشل محادثات السلام.
وكتب ترامب على منصة تروث سوشال "لن ​تكون هناك رسوم ​في مضيق هرمز لمدة 60 يوما ‌خلال ⁠فترة وقف إطلاق النار، ولن تكون هناك رسوم بعد انتهاء فترة الستين ​يوما، ​إلا ⁠إذا فُرضت من جانب الولايات المتحدة الأمريكية ​ولصالحها في حالة ​عدم ⁠إبرام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات المقدمة باعتبارها الملاك ⁠الحارس ​لدول الشرق الأوسط ​بهدف تعويض التكاليف الماضية والحالية ​والمستقبلية."


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