روسيا تفرج عن 24 فلبينيا بعد محادثات بين ماركوس وبوتين

أفرجت روسيا عن 24 فلبينيا كانوا محتجزين لعدة أشهر دون توجيه اتهامات إليهم في مدينة سيبيرية، بعد أن أعرب الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن عن قلقه بشأنهم في اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، حسبما أعلن مسؤولون فلبينيون يوم السبت.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية في مانيلا إن الـ 24 وصلوا إلى مانيلا على متن رحلتين في وقت مبكر من اليوم الأحد، وكان في استقبال الدفعة الأولى وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو، التي رافقت ماركوس في محادثاته مع بوتين يوم الأربعاء في مدينة قازان الروسية.

واستقبل وزير العمال المهاجرين الفلبيني هانز كاكداك الدفعة الأخيرة من العمال المفرج عنهم قبل الفجر. وقدمت وزارته مساعدات غير محددة للعمال الذين احتجزوا في منطقة روسية تشتهر بدرجات الحرارة الشتوية الشديدة.

وكان ماركوس، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قد قاد قادة التكتل المكون من 11 دولة في الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين "آسيان" وروسيا، وعقد على هامش القمة في قازان اجتماعا ثنائيا مع بوتين.

وجاء الإفراج عن الفلبينيين سريعا نسبيا بعد أن أبدى ماركوس قلقه بشأنهم يوم الأربعاء الماضي. وتعد الفلبين حليفا استراتيجيا رئيسيا للولايات المتحدة في آسيا، وكانت من بين غالبية أعضاء "آسيان" الذين صوتوا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.

وبعد اجتماعه الثنائي مع بوتين، قال ماركوس للصحفيين إنه أثار مخاوفه بشأن الفلبينيين الذين احتجزوا لنحو تسعة أشهر في مدينة ياكوتسك بشرق سيبيريا دون توجيه اتهامات إليهم. وقال إن الفلبين ليس لديها معلومات أخرى عن وضعهم.

وقال مسؤولون فلبينيون إن هناك تقارير تفيد بأن الفلبينيين ربما كانوا ضحايا لتوظيف غير قانوني في الوظائف وتم احتجازهم في روسيا بسبب انتهاكات محتملة لقوانين الهجرة.

وأبلغ بوتين ماركوس أنه لم يكن على علم بالمشكلة لكنه وعد بالنظر فيها. وقال ماركوس إن الرئيس الروسي أبلغه خلال مأدبة عشاء يوم الأربعاء بأن الفلبينيين لم يتهموا بارتكاب أي مخالفة. ونقل ماركوس عن بوتين قوله: "لا تقلق، سنجد طريقة لإصلاح هذه المشكلة".

وقال ماركوس إنه تم إبلاغ الوفد الفلبيني في نهاية المطاف من قبل المسؤولين الروس بأنه سيجري ترحيل الفلبينيين على الفور إلى مانيلا.

ويعيش ويعمل حوالي 15 ألف فلبيني في جميع أنحاء روسيا، وفقا للسفير الفلبيني في موسكو إيجور بايلين.