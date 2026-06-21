مقتل رجل مسلح بسكين برصاص الشرطة في غرب ألمانيا

قالت السلطات الألمانية في وقت مبكر من اليوم الأحد إن رجلا مسلحا بسكين قتل برصاص الشرطة في مدينة كريفيلد بغرب ألمانيا بعد أن هاجم ضباطا استجابوا لبلاغ عن نزاع عائلي.

ووفقا لبيان صادر عن الشرطة، أصيبت امرأة بجروح طفيفة خلال مشادة شارك فيها الرجل المسلح، 41 عاما، وأفراد من العائلة في منطقة أوردينجن قبل وصول الشرطة.

وقالت الشرطة إن الرجل هاجم ضابطين استجابا للبلاغ بسكين عندما وصلا إلى مكان الحادث مساء السبت، مما دفع أحد الضباط إلى إطلاق النار، وهو ما أسفر عن إصابة المشتبه به بجروح حرجة.

ونقل الرجل إلى المستشفى، حيث توفي في وقت لاحق متأثرا بجراحه.

ولم يصب أي من الضابطين بأذى خلال الحادث.