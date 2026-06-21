زيلينسكي: مُسيّراتُنا باتت قادرة على الوصول إلى منطقة تيومين الروسية

صرح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، بأن مسيرات بلاده بعيدة المدى قد وصلت إلى منطقة تيومين الروسية، التي تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن الحدود الأوكرانية.

وقال زيلينسكي، حسبما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الأوكرانية "يوكراين فورم" اليوم، "وصلت مسيّراتُنا بعيدة المدى إلى منطقة تيومين الروسية، وهي منشأة أخرى لتكرير النفط، تبعد أكثر من 2000 كيلومتر عن حدودنا. إنها ضربة فعّالة. وقد نُفذت هذه المهمة بواسطة طائرات (إف بي)’ المسيّرة الجديدة والمطورة، التي باتت قادرة على الوصول إلى أهداف على مسافة 3000 كيلومتر".

وذكر الرئيس الأوكراني أن صناعة هذه المسيرات جاء بالتعاون مع مهندسي شركة "فاير بوينت".

جدير بالذكر أن منطقة "تيومين" الروسية تبعد حوالي 1700 كيلومتر عن العاصمة موسكو.