حارس كوراساو يخطف الأنظار بتصديات قياسية في ليلة تاريخية

خطف حارس مرمى منتخب كوراساو، إلوي روم، الأضواء في كأس العالم 2026 بعدما قدم واحدة من أبرز العروض الفردية لحراس المرمى في تاريخ البطولة خلال مواجهة الإكوادور.

ونجح الحارس البالغ من العمر 37 عاماً في التصدي لـ15 تسديدة خلال المباراة، وهو أعلى عدد من التصديات يسجله حارس مرمى في كأس العالم منذ الأداء التاريخي للأمريكي تيم هاوارد أمام بلجيكا في مونديال 2014.

ولعب روم دور البطولة الأول في خروج منتخب كوراساو بنقطة ثمينة من التعادل السلبي، بعدما وقف سداً منيعاً أمام المحاولات الهجومية المتكررة للإكوادور، ليحافظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية.

كما ساهم هذا الأداء الاستثنائي في حرمان الإكوادور من التسجيل للمباراة الثانية على التوالي في البطولة، بينما عزز روم مكانته كأحد أبرز نجوم دور المجموعات بفضل تألقه اللافت بين الخشبات الثلاث.

وأشاد المتابعون بالأداء البطولي للحارس المخضرم، الذي أعاد إلى الأذهان بعضاً من أعظم العروض الفردية لحراس المرمى في تاريخ كأس العالم.