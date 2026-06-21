حسين لبيب يكشف موقف معتمد جمال وجون إدوارد من الاستمرار مع الزمالك

كشف حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، موقف معتمد جمال، المدير الفني للفريق الأول، من الاستمرار مع الأبيض، خلال الفترة المقبلة.

وقال حسين لبيب في تصريحات لبرنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: "معتمد جمال حصل على بطولة الدوري، وسيكمل مشواره مع نادي الزمالك في الفترة المقبلة".

وعن مستقبل المدير الرياضي، الذي ارتبط اسمه بمغادرة النادي، قال لبيب: "جون إدوارد مستمر أيضًا، فهو مسؤول عن كرة القدم بالكامل في النادي".

وأتم حسين لبيب تصريحاته قائلًا: "تم بيع ناصر ماهر ونبيل عماد دونجا في يناير الماضي، بعد إيقاف القيد، السيناريو الذي وضعناه حينها نجح، بدليل الفوز بالدوري والوصول لنهائي الكونفدرالية".