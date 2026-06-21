قال منصور عبدالغني، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن العدادات الكودية المُخصصة للمباني المُخالفة للمواصفات، التي لم يتم التصالح عليها.

ووصف خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء السبت، العداد الكودي، قائلًا: «عداد مؤقت تم استحداثه لشرعنة الحصول على التيار الكهربائي لحين تقنين وضع المبنى أو إزالة المخالفة»، معلقًا: «دا كانت فلسفة العدادات الكودية منذ البدء فيها».

وأوضح أن الهدف من العدادات الكودية، هو حساب استهلاك هذه المباني من التيار الكهربائي، كبديل لنظام الممارسة السابق له، والذي أدى لهدر في التيار الكهربائي وعرّض المشتركين لحسابات غير دقيقة.

وأضاف: «كان في حاجة زمان اسمها نظام الممارسة اللي هو الحساب الجزافي اللي كان بيترتب عليه إهلاك وهدر في التيار الكهربائي وكان من الممكن إنه يتعرض المشترك لحسابات غير دقيقة».

وأكد أن المهندس محمد عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وجه جميع الشركات العاملة بالقطاع بتسهيل إجراءات التحول من العدادت الكودية للرسمية، فور إثبات الجدية ووجود نية للتصالح.

ونوّه إلى تحويلهم لنحو 35 ألف عداد كودي لرسمي خلال الفترة الماضية، مضيفًا أن عمليات التحويل تتم فور إثبات الجدية عبر تقديم نموذج 8 أو نموذج 7 _بالقانون القديم_، أو نموذج 10.

وتابع: «نموذج 8 ده يعتبر جدية تصالح بتتوجه به فورًا لشركة الكهرباء أو هندسة الكهرباء اللي حضرتك تابع ليها وحضرتك واقف بيتم تحويل العداد الكودي لعداد قانوني بدون أي ورق بدون أي رسوم».

وذكر أن مُعظم العدادات الكودية لا تتواجد بمبان مخالفة، قائلًا: «العدادات الكودية فيها جزء كبير مش في مبان مخالفة بيجي للشركات طلبات بتبقى عدادت كودية متركبة في مبان لديها رخصة بس كان قبل كدا بيتم استسهال تركيب العداد الكودي اللي هو كان بيتم تركيبه بدون ورق ومكنش بيبقى في فرق».