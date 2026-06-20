قال الإعلامي عمرو أديب، إن أرض نادي الزمالك الجديدة طوق نجاة يقف وراءه الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أصدر توجيهات لإنقاذ أحد الأندية الجماهيرية.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر»، مساء السبت، أن الجميع يعلم المأساة وعنق الزجاجة التي كان فيها الزمالك إلى أن تم تخصيص الأرض، موضحًا أن النادي بدأ يتنفس الصعداء في خضم مشكلات كبيرة عانى منها في الفترات الماضية.

وأردف أن الرئيس السيسي خصَّص للزمالك طريقة للعيش وحلًا مستدامًا وليس حلًا مؤقتًا، مؤكدا أن المسار الجديدة يرسخ طريقًا ليعيش الزمالك، وأن الأرض الجديدة ستكون بمثابة الحل لسنوات طويلة.

ولفت إلى أن ما حدث "تخصيص الأرض" هو أمر كبير للغاية وينقذ أحد أقدم الأندية العربية وليس فقط المصرية، مؤكدا أن هذه القضية لا تتعلق بنادٍ أو انتماء بل لأن الحديث يتعلق بنادي دولة، وهي مسئولة عن مثل هذه الصروح.

ونوه إلى أن الأرض الجديدة في موقع متميز وذهبي، وكانت بمثابة مفاجأة للجميع لكن المهم أن يستفيد الزمالك من هذا الأمر ولا يعود النادي لأزماته من جديد.

ووجه الشكر للرئيس السيسي والمسئولين وأعضاء مجلس النواب الذين عملوا على هذا الأمر، وأكد أن قطعة الأرض حكاية للمستقبل وتحل قضايا كثيرة.