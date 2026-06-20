ترامب: لن تُفرض رسوم على عبور مضيق هرمز إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة لصالحها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه لن تُفرض أي رسوم عبور في مضيق هرمز لمدة 60 يومًا خلال فترة وقف إطلاق النار.

وكتب عبر حسابه على منصة «تروث سوشيال»: «لن تُفرض أي رسوم بعد انقضاء هذه الفترة، إلا إذا فرضتها الولايات المتحدة الأمريكية لصالحها في حال عدم إتمام الاتفاق، وذلك مقابل الخدمات التي قدمتها بصفتها حامية لدول الشرق الأوسط لأغراض سداد التكاليف الماضية والحالية والمستقبلية».

وفي وقت سابق من اليوم، نفى الجيش الأمريكي، تصريحات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، قائلا إن الممر المائي الحيوي لا يزال مفتوحا وإن قواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز لوكالة رويترز: "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.. وحركة الملاحة مستمرة". وأضاف أن القوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن إغلاق مضيق هرمز في وقت سابق من اليوم، وحذر السفن من الاقتراب منه، مما جدد الشكوك حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات سلام معمقة.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في بيان، إن إغلاق مضيق هرمز يأتي إثر الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين.