اليونان تكافح أول حريق غابات كبير هذا العام

دفع حريق غابات كبير اندلع في جزيرة يوبيا اليونانية، وهو الأول من نوعه هذا العام في البلاد، السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء احترازية اليوم السبت، مع دفع الرياح القوية للنيران نحو المناطق السكنية.

واندلع الحريق، بعد ظهر اليوم بالقرب من قريتي ميسوخوريا ورابتي، فيما دعت فرق الإطفاء السكان إلى مغادرة المنطقة.

ووفقا لتقارير إعلامية، جرى نشر نحو 120 رجل إطفاء و35 شاحنة إطفاء و7 مروحيات و8 طائرات لمكافحة الحريق.

وأفاد موقع "إيفيما" الإخباري، بأن ألسنة اللهب كانت تقترب من المنازل.

وساهمت الرياح القوية في المنطقة في انتشار الحريق، ومن المتوقع أن تستمر حتى يوم غد الأحد، مما يزيد من صعوبة جهود الإطفاء.

وكانت جزيرة يوبيا قد تعرضت سابقا لحرائق غابات مدمرة.

ففي عام 2021، دُمرت عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في واحدة من أسوأ الكوارث المرتبطة بالحرائق في تاريخ الجزيرة.