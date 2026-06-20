رئيس بوليفيا يعلن حالة الطوارئ لإزالة الحواجز على الطرق وتأمين الإمدادات

أعلن الرئيس البوليفي رودريجو باز، اليوم السبت حالة الطوارئ التي تمنح الجيش صلاحيات واسعة لإزالة الحواجز التي قطعت طرق الإمداد بالوقود والغذاء عن العاصمة البوليفية ومدن رئيسية أخرى.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب موجة من الاحتجاجات المستمرة منذ خمسة أسابيع، والتي تطالب بتنحي باز على خلفية تدابير تقشفية فرضتها الحكومة، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود وقضايا أخرى.

وأدت المظاهرات إلى مواجهات عنيفة بين متظاهرين مسلحين بأصابع الديناميت وشرطة مكافحة الشغب، مما أسفر عن اعتقال 365 شخصا على الأقل وإصابة 37 آخرين، وفقا للسلطات.

وذكر مكتب ديوان المظالم في بوليفيا ومنظمات حقوقية أن 17 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، ومعظم الوفيات مرتبطة بنقص الرعاية الطبية الناجم عن اضطراب وسائل النقل.

وأدت المتاريس المقامة على الطرق الرئيسية إلى عزل مدينة لاباز فعليا، مما تسبب في نقص حاد في الوقود والمواد الغذائية، وإلحاق الشلل بحركة النقل، ومنع وصول المرضى إلى المستشفيات، وهو ما تسبب في سبع وفيات على الأقل بسبب نقص الرعاية الطبية، وفقا للحكومة.