روسيا تفرج عن 24 فلبينيا بعد محادثات بين ماركوس وبوتين

أعلن مسئولون فلبينيون، اليوم السبت، أن روسيا أفرجت عن 24 فلبينيا كانوا محتجزين منذ أشهر دون تهم في إحدى مدن سيبيريا، عقب طرح الرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس الابن قضيتهم خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وذكرت وزارة الخارجية في مانيلا، أنه من المقرر أن يصل الفلبينيون المفرج عنهم إلى مانيلا على متن رحلتين جويتين في وقت مبكر من يوم الأحد، وسيكون في استقبال الدفعة الأولى وزيرة الخارجية الفلبينية تيريزا لازارو، التي رافقت الرئيس ماركوس في محادثاته مع بوتين يوم الأربعاء الماضي في مدينة قازان الروسية.

وكان ماركوس، الذي يتولى حاليا الرئاسة الدورية لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، قد قاد قادة التكتل المكون من 11 دولة في الاحتفال بالذكرى الخامسة والثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين "آسيان" وروسيا، وعقد على هامش القمة في قازان اجتماعا ثنائيا مع بوتين.

وجاء الإفراج عن الفلبينيين سريعا نسبيا بعد أن أبدى ماركوس قلقه بشأنهم يوم الأربعاء المناضي.

ويُذكر أن الفلبين تعد حليفا استراتيجيا رئيسيا للولايات المتحدة في آسيا، وكانت من بين غالبية أعضاء "آسيان" الذين صوتوا لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا في عام 2022.