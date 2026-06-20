حزب اليسار الألماني يجري تغييرا على قيادته الثنائية

أجرى حزب اليسار الألماني المعارض، تغييرا على قيادته الثنائية، خلال مؤتمر الحزب الذي انعقد في مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا اليوم السبت.

وأسفرت نتائج التصويت الذي أجراه مندوبو الحزب اليوم، عن اختيار لويجي بانتيسانو ليمثل العنصر الرجالي في القيادة الثنائية للحزب خلفا ليان فان أكين، مع الإبقاء على إينيس شفرتنر التي تمثل العنصر النسائي في القيادة.

وحصل عضو البرلمان الألماني بانتسيانو "46 عاما"، على نسبة تأييد ضعيفة لم تتجاوز 53% من الأصوات، على الرغم من عدم وجود مرشح منافس له.

وكان فان أكين، وضع لحزبه هدفا طموحا قبيل مغادرته، متمثلا في تحويله إلى "حزب جماهيري" يمكنه أن يحصل على 20% من أصوات الناخبين في ألمانيا.

يذكر أن فان أكين "65 عاما" كان أعلن عدم ترشحه لرئاسة الحزب مجدداً لأسباب صحية.

وقاد فان أكين، الحزب بمشاركة زميلته شفرتنر منذ عام 2024، وكان له إسهام كبير في نجاح الحزب في العودة إلى دخول البرلمان الاتحادي مرة أخرى في الانتخابات المبكرة التي جرت في فبراير عام 2025؛ إذ حصد حزب اليسار حينها 8.8% من الأصوات..

بينما تشير استطلاعات الرأي الحالية إلى صعود نسب تأييده لتتراوح بين 10% و12%.

وفي المقابل، جرى تجديد الثقة بشفرتنبر في منصبها بعد حصولها على نحو 86% من الأصوات، وهي نتيجة تُعد ممتازة جدا بمقاييس حزب اليسار، بينما أخفق بانتيسانو في تحقيق النسبة التي كان يطمح إليها وتتجاوز 70%.

ويُعرف بانتيسانو، حتى الآن بخطابه الأكثر حدة مقارنة بسلفه فان أكين، إذ صرح في كلمته التعريفية خلال مؤتمر الحزب قائلا: "إنني أحاول أيضا خلق حالة من الاستقطاب، وهذا هو النهج الذي ستشهدونه معي".