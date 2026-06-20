برلمانية باكستانية: الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا ضرورة لتعزيز الاستقرار الإقليمي

أكدت سحر كامران، عضو مجلس النواب الباكستاني، أن الحفاظ على وقف إطلاق النار بين إيران وأمريكا يمثل أولوية أساسية خلال المرحلة الحالية، باعتباره خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار وتهيئة الأجواء أمام معالجة الملفات العالقة بين الجانبين.

وقالت كامران، خلال مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي في برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي" على قناة القاهرة الإخبارية، إن تنفيذ بنود التهدئة يتطلب التزاماً واضحاً من جميع الأطراف، وفي مقدمة هذه البنود استمرار وقف إطلاق النار ومنع أي تصعيد جديد قد يعرقل جهود خفض التوتر.

وأضافت أن الحفاظ على أجواء التهدئة يفتح المجال أمام بناء قدر أكبر من الثقة المتبادلة، وهو ما يمثل أساساً ضرورياً لأي مسار تفاوضي يهدف إلى تسوية الخلافات القائمة وتحقيق استقرار مستدام في المنطقة.

وشددت عضو مجلس النواب الباكستاني على أن نجاح هذه المرحلة يعتمد على الالتزام العملي بالتفاهمات المبرمة.

وأكدت أن أي إخفاق في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه قد يؤدي إلى انتكاسة جديدة في مسار التهدئة خلال الفترة المقبلة.