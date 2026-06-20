فانس: هناك بعض التباينات داخل الحكومة الإسرائيلية إلا أن موقف ترامب من المفاوضات مع إيران واضح وثابت

• مفاوضات إيران في سويسرا قد تبدأ الأحد وسط ترتيبات مكثفة

• سنبدأ المباحثات عندما يصل المسؤولون من حكومات إيران وقطر وباكستان..

أعلن نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس أن المفاوضات مع إيران في سويسرا قد تبدأ اعتبارًا من يوم غد الأحد على أقرب تقدير، مشيرًا إلى أنه سيتوجه شخصيًا إلى هناك خلال الأيام المقبلة.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية، أوضح فيها فانس أنه تم الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لانطلاق المفاوضات مع إيران.

وأشار إلى أن المسارات الدبلوماسية عادة ما تكون معقدة وتتطلب تحضيرات مسبقة مكثفة، لافتًا إلى انتظار وصول ممثلين عن إيران وقطر وباكستان إلى سويسرا.

وردًا على سؤال حول موعد بدء المحادثات، قال فانس: "في أقرب تقدير غدًا، وسنبدأ المباحثات عندما يصل المسؤولون من حكومات إيران وقطر وباكستان".

من جهة أخرى، أعرب فانس عن ثقته الكبيرة بقدرة واشنطن على الحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، رغم ما قد يطرأ من اختلافات في التطبيق الاستراتيجي.

وأكد أن هناك بعض التباينات داخل الحكومة الإسرائيلية، إلا أن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من المفاوضات مع إيران واضح وثابت.

وفي وقت سابق السبت، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن وفدًا إيرانيًا سيتوجه إلى سويسرا لإجراء مباحثات مع الولايات المتحدة بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم ووقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وقال بقائي إن بدء المفاوضات بشأن الاتفاق النهائي مشروط بتنفيذ خمس مواد واردة في مذكرة التفاهم، مؤكدًا أن الزيارة تهدف إلى المطالبة بتنفيذ التزامات الطرف الآخر ومتابعتها.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد أعلنتا في 14 يونيو الجاري التوصل إلى تفاهم من 14 بندًا بوساطة باكستانية، يهدف إلى وقف الحرب ومعالجة الخلافات بين الطرفين عبر الحوار والمفاوضات.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، التي أُطلق عليها اسم "تفاهم إسلام آباد"، ودخلت حيز التنفيذ في 18 يونيو بعد توقيعها إلكترونيًا من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ويتضمن التفاهم بنودًا تتعلق بإنهاء الحرب، بما في ذلك في لبنان، وإعادة فتح مضيق هرمز، ورفع الحصار البحري الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران.