الداخلية تكشف ملابسات ادعاء فتاة بتعرض والدها وشقيقيها للظلم عقب التشاجر مع ضابط شرطة بالرحاب

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعى ادعت خلاله صاحبة الحساب بتعرض والدها وشقيقيها للظلم وحبسهم على خلفية تشاجرهم مع أحد ضباط الشرطة لتشككهم فيه أثناء تواجده أسفل العقارة محل سكنهم وإنحياز الأجهزة الأمنية بالقاهرة له.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه بتاريخ 31 مايو الماضي تبلغ لشرطة النجدة بالقاهرة من والد صاحبة الحساب بوجود لص أسفل العقار محل سكنه الكائن بمدينة الرحاب بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة.

وبالانتقال والفحص تبين قيام المُبلغ ونجليه بالتعدى بالضرب على أحد الأشخاص "ضابط شرطة فى غير أوقات العمل الرسمية "وزوجته وإصابتهما بجروح وكدمات متفرقة بدعوى تشككهم فى أنه لص أثناء دخوله الوحدة السكنية المملوكة له بذات العقار محل سكن المبُلغ، واستمرارهم بالتعدى عليه وزوجته رغم تأكيد فرد الأمن الإدارى لهم على ذلك.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه، وسؤال شهود الواقعة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.