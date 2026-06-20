نفى الجيش الأمريكي، اليوم السبت، تصريحات إيران بشأن إغلاق مضيق هرمز، قائلا إن الممر المائي الحيوي لا يزال مفتوحا وإن قواته تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية تيم هوكينز لوكالة رويترز: "إيران لا تسيطر على مضيق هرمز.. وحركة الملاحة مستمرة".

وأضاف أن القوات الأمريكية تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.

كان الحرس الثوري الإيراني أعلن إغلاق مضيق هرمز في وقت سابق من اليوم، وحذر السفن من الاقتراب منه، مما جدد الشكوك حول مستقبل اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، والذي يهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات سلام معمقة.

وقال مقر "خاتم الأنبياء" الإيراني في بيان، إن إغلاق مضيق هرمز يأتي إثر الإخلال بالثقة وانتهاك الالتزام من جانب الولايات المتحدة بالبند الأول من مذكرة التفاهم بين البلدين.

كما يأتي ردا على الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان.

وحذر المقر في تصريح صدر عنه، من أن إغلاق مضيق هرمز ما هو إلا خطوة أولى، محذرا من اتخاذ إجراءات إضافية إذا استمر العدوان، وفق وكالة سند.