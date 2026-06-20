شرطة اسكتلندا تحقق في هجمات بإدنبرة يشتبه بدوافعها المعادية للمسلمين

قالت الشرطة في اسكتلندا، اليوم السبت، إن محققين مختصين بمكافحة الإرهاب في اسكتلندا يحققون في حادثة أُصيب فيها خمسة أشخاص في هجمات وقعت في إدنبرة ويُعتقد أنها استهدفت مسلمين.

وقالت شرطة اسكتلندا، إنه جرى اعتقال رجل "36 عاما" في وقت متأخر من أمس الجمعة، بعد تلقي بلاغات متعددة عن هجمات في غرب وشمال المدينة.

وأضافت الشرطة، أن خمسة رجال اثنان يبلغان من العمر 22 عاما، وآخرون أعمارهم 24 و27 و39 عاما، تعرضوا لإصابات متفاوتة، ونُقل ثلاثة منهم إلى المستشفى، فيما لا تُعد أي من الإصابات مهددة للحياة.

وقالت منظمة "المشاركة والتطوير الإسلامي" الخيرية، إن بعض المصابين مسلمون، وأفادت رابطة المساجد الاسكتلندية بأن اثنين من المصابين تعرضا للهجوم بعد حضورهما الصلاة في مسجد محلي.

وأظهرت مقاطع فيديو، نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي رجلا عاري الصدر يحمل سلاحا طويلا وهو يتجول في أحد الشوارع ويضرب باب مطعم في العاصمة الاسكتلندية.

كما أظهر مقطع آخر الرجل نفسه وهو على الأرض، ويصرخ بشأن "حماية البلاد"، بينما كان ضابط شرطة يسيطر عليه.

وقال "مجلس مسلمي بريطانيا"، في بيان، إن المجتمع المسلم "قلق ومتوتر بحق"، مضيفا أن العنف هو "نتيجة مباشرة للخطاب السياسي الذي يشيطن مجتمعات بأكملها".

وقالت مساعدة رئيس شرطة اسكتلندا كاتريونا باتون، إن الحادث "صادم"، مضيفة أن الضباط "يحصلون على دعم من شرطة مكافحة الإرهاب".

وأضافت: "أود أن أبعث برسالة دعم واضحة لجميع مجتمعاتنا بأن لا مكان للعنصرية أو الكراهية الدينية في اسكتلندا، التي تكون في أفضل حالاتها عندما نقف معا".